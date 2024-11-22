На відео, яке розмістив на Telegram-каналі "Все про зв'язок" український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Сергій Флеш", показує модифікований БПЛА вітчизняної розробки "Довбуш Т10", який може нести й запускати до шести ударних FPV-дронів.

Це ще один приклад того, як Україна використовує безпілотники та безпілотні технології: зміни, що демонструються тут, підвищили цінність "Довбуша", який раніше використовувався у війні проти Росії для розвідки, а тепер застосується як зброя для високоточних ударів.

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На відео видно, як "Довбуш" у польоті шукає ціль. Після її виявлення він випускає один із FPV-дронів. На окремому відео дрон летить на ціль (частково прихований позашляховик) і уражає її.

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FPV-дрони з вибухівкою підвішуються догори дриґом під крилами "Довбуша". Це забезпечує не лише надійне кріплення ударних безпілотників під час польоту, а й точнішу роботу після виявлення цілі.

Радіус дії "Довбуша Т10" – 40 кілометрів. Програмне забезпечення та інше обладнання робить його стійким до ворожих засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони. Він використовує як інерційну, так і навігаційну систему на основі GPS/ГЛОНАСС, яка також є стійкою до перешкод. Малошумний електродвигун у поєднанні з використанням "стелс-матеріалів" ще більше ускладнює його виявлення в польоті.

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Цей безпілотник-"авіаносець" має інфрачервону оптику та інші сенсорні системи з високою роздільною здатністю, які дозволяють йому виявляти замасковані цілі на великих відстанях. У поєднанні з захищеною системою зв'язку на великі відстані це дозволяє передавати дані та відео наземним операторам у реальному часі.

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Також повідомляється, що цей безпілотник оснащений програмним забезпеченням зі штучним інтелектом (ШІ), який полегшує аналіз цілей і автоматичну ідентифікацію.

Підкрильні FPV-дрони також оснащені системами РЕБ, які роблять їх стійкими до виявлення та глушіння російськими радарами. Вони можуть нести різноманітні заряди, зокрема, бронебійні, термобаричні або термітні. Випустивши ударні дрони, "Довбуш" виконує роль ретранслятора зв'язку, що дозволяє керувати ними на більшій відстані, ніж у автономному режимі, і підтверджувати результати ударів.

Серійне виробництво оригінального "Довбуша Т10" розпочалось у грудні 2022 року за фінансової підтримки Володимира Яценка – співзасновника Monobank. Обсяги виробництва – до десяти одиниць на день, і що ще більш вражає – ці безпілотники постачаються Збройним силам України безкоштовно.

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Наступним етапом розвитку "Довбуша" буде оснащення його власними боєприпасами класу "повітря-земля", що дозволить йому безпосередньо бити по ворожим цілям, а також збільшити дальність дії з амбітною метою довести її до 1000 кілометрів.