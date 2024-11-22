Сьогодні збірна України з футболу дізналася свого опонента у боротьбі за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.
Отже, 20 і 23 березня Україна зіграє проти Бельгії.
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Іншими можливими суперниками України були Шотландія, Сербія та Угорщина.
Збірна України зіграє проти збірної Бельгії за путівку у дивізіон А Ліги націй
Збірна Бельгії з футболу продемонструвала невдалий виступ у Лізі націй 2024/25.
Команда під керівництвом Доменіко Тедеско здобула лише 4 очки у шести матчах, розділивши останнє місце в групі з Ізраїлем.
Незважаючи на наявність у складі зіркових гравців, "червоні дияволи" діяли вкрай невпевнено.
Найкращим бомбардиром команди у Лізі націй став Кевін Де Брюйне, який забив 2 голи.
Згадуючи минулі досягнення, збірна Бельгії посіла третє місце на чемпіонаті світу 2018 року.
Україна-Бельгія. Історія матчів
Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії лише один раз.
Матч відбувся цього літа у межах групового етапу Чемпіонату Європи. Тоді команди зіграли внічию.
Збірна Україна з футболу зіграла внічию зі збірною Чехії
Такий результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.
Як збірна України зіграла у груповому етапі Ліги Націй
Для синьо-жовтих груповому етапі Ліги Націй 24/25 минув важко та "валідольно".
Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плей-офф за вихід у дивізіон А.
Читайте на Kyiv Post про всі матчі групи 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025:
7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.
10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.
11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.
14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.
16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.
19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.
Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй
Команда Матчі Голи Очки
Чехія 6 +1 11
Україна 6 0 8
Грузія 6 +1 7
Албанія 6 -2 7