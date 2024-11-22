Сьогодні збірна України з футболу дізналася свого опонента у боротьбі за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.

Отже, 20 і 23 березня Україна зіграє проти Бельгії.

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Іншими можливими суперниками України були Шотландія, Сербія та Угорщина.

Збірна України зіграє проти збірної Бельгії за путівку у дивізіон А Ліги націй

Збірна Бельгії з футболу продемонструвала невдалий виступ у Лізі націй 2024/25.

Команда під керівництвом Доменіко Тедеско здобула лише 4 очки у шести матчах, розділивши останнє місце в групі з Ізраїлем.

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Незважаючи на наявність у складі зіркових гравців, "червоні дияволи" діяли вкрай невпевнено.

Найкращим бомбардиром команди у Лізі націй став Кевін Де Брюйне, який забив 2 голи.

Згадуючи минулі досягнення, збірна Бельгії посіла третє місце на чемпіонаті світу 2018 року.

Україна-Бельгія. Історія матчів

Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії лише один раз.

Матч відбувся цього літа у межах групового етапу Чемпіонату Європи. Тоді команди зіграли внічию.

Більше по темі Збірна Україна з футболу зіграла внічию зі збірною Чехії У четвертому матчі у групі 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025 збірна України зіграла внічию зі збірної Чехії.

Такий результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.

Як збірна України зіграла у груповому етапі Ліги Націй

Для синьо-жовтих груповому етапі Ліги Націй 24/25 минув важко та "валідольно".

Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плей-офф за вихід у дивізіон А.

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Читайте на Kyiv Post про всі матчі групи 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025:

7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.

19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй

Команда Матчі Голи Очки

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Чехія 6 +1 11

Україна 6 0 8

Грузія 6 +1 7

Албанія 6 -2 7