Президент Світового Конґресу Українців зустрівся з предстаниками чотирьох політичних сил Парламенту Швеції.

Павло Ґрод подякував парламентарям та всьому шведському народу за послідовну підтримку України та українських вимушених переселенців у Швеції.

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Він також закликав продовжувати допомогу Україні, адже жорстока війна росії триває.

Під час зустрічі обговорили такі ключові теми:

  • долучення Швеції до данської ініціативи закупівлі зброї для України
  • важливість визнання Голодомору геноцидом проти українського народу
  • політичний вплив виборів у США на підтримку України
  • посилення ролі Європи в підтримці України
  • вступ України до НАТО
  • створення союзу підтримки України між країнами Балтії, Скандинавії, Польщі та Великої Британії.
Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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