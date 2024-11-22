Президент Світового Конґресу Українців зустрівся з предстаниками чотирьох політичних сил Парламенту Швеції.
Павло Ґрод подякував парламентарям та всьому шведському народу за послідовну підтримку України та українських вимушених переселенців у Швеції.
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Він також закликав продовжувати допомогу Україні, адже жорстока війна росії триває.
Під час зустрічі обговорили такі ключові теми:
- долучення Швеції до данської ініціативи закупівлі зброї для України
- важливість визнання Голодомору геноцидом проти українського народу
- політичний вплив виборів у США на підтримку України
- посилення ролі Європи в підтримці України
- вступ України до НАТО
- створення союзу підтримки України між країнами Балтії, Скандинавії, Польщі та Великої Британії.