Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ананьї та Ф'юджі, Італія, та Ватикан з 23 по 27 листопада.
Він зустрінеться з міністрами у межах G7 та з Папою Римським, повідомили у Держдепі США.
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Країни G7 будуть обговорювати війну в Україні
В Ананьї та Ф'юджі Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, де обговорить з партнерами низку питань.
Зокрема, конфлікти на Близькому Сході, війну Росії проти України, безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також триваючі кризи на Гаїті та в Судані.
Після цього міністр Блінкен вирушить до Ватикану, де зустрінеться з Папою Франциском, кардиналом Пароліном і кардиналом Галлахером.
Вони обговорять нагальні міжнародні проблеми, зокрема Близький Схід і агресію Росії проти України.
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