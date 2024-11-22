Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ананьї та Ф'юджі, Італія, та Ватикан з 23 по 27 листопада.

Він зустрінеться з міністрами у межах G7 та з Папою Римським, повідомили у Держдепі США.

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Країни G7 будуть обговорювати війну в Україні

В Ананьї та Ф'юджі Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, де обговорить з партнерами низку питань.

Зокрема, конфлікти на Близькому Сході, війну Росії проти України, безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також триваючі кризи на Гаїті та в Судані.

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Після цього міністр Блінкен вирушить до Ватикану, де зустрінеться з Папою Франциском, кардиналом Пароліном і кардиналом Галлахером.

Вони обговорять нагальні міжнародні проблеми, зокрема Близький Схід і агресію Росії проти України.

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