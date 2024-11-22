У Тбіліському державному університеті спалахнув конфлікт між студентами, які протестували, вимагаючи повторних парламентських виборів, та охороною.
В результаті сутички постраждали троє студентів, повідомляє Эхо Кавказа.
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Студенти в Грузії вимагають перевиборів, влаштувавши протест
Студенти вже дві доби перебували в актовій залі університету, коли вночі охоронці.
За словами студентів, невідомі особи у цивільному, спробували силою витіснити їх з приміщення.
Причиною конфлікту стало обмеження студентами пересування всередині будівлі.
Двоє дівчат та хлопець отримали травми під час сутички.
За словами очевидців, одна дівчина зазнала емоційного шоку, іншу тягли та штовхали, а хлопець впав і вдарився головою. На щастя, ніхто не перебуває у критичному стані.
Протест студентів продовжується. Вони розмістили намети у дворі університету та вимагають відставки ректора, який, на їхню думку, допустив силове протистояння.
До студентів приєдналася і частина професорів.
Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про переслідування молодих активістів, які протестують проти підсумків парламентських виборів.
«Переслідування молодих грузинських активістів: побиття поліцією, арешти і погрози вироками на термін до 7 років», - написала Зурабішвілі.
Президентка опублікувала фотографію активістки Лізи Тіркії та зазначила, що «цю дівчину звинувачують у нападі на п'ятьох поліцейських».
Раніше дівчина у соціальних мережах повідомляла про те, що її викликала на допит Спеціальна слідча служба Грузії, висувають підозру у нападі на правоохоронців 19 листопада.
Слідча служба спростовує інформацію щодо проведення будь-якого розслідування щодо дівчини.
Результати виборів у Грузії
Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня.
За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців.
Політсила отримала в парламенті 89 зі 150 мандатів.
Прохідний бар’єр у 5% також подолали ще чотири опозиційні партії:
«Коаліція за зміни», яка набрала 11,03% і отримала 19 мандатів
«Єдність - Національний рух» - 10,17% та 16 мандатів
«Сильна Грузія» - 8,81% і 14 мандатів
«Гахарія за Грузію» - 7,78% і 12 мандатів.
16 листопада голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою під час затвердження результатів виборів.