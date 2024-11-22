У Тбіліському державному університеті спалахнув конфлікт між студентами, які протестували, вимагаючи повторних парламентських виборів, та охороною.

В результаті сутички постраждали троє студентів, повідомляє Эхо Кавказа.

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Студенти в Грузії вимагають перевиборів, влаштувавши протест

Студенти вже дві доби перебували в актовій залі університету, коли вночі охоронці.

За словами студентів, невідомі особи у цивільному, спробували силою витіснити їх з приміщення.

Причиною конфлікту стало обмеження студентами пересування всередині будівлі.

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Двоє дівчат та хлопець отримали травми під час сутички.

За словами очевидців, одна дівчина зазнала емоційного шоку, іншу тягли та штовхали, а хлопець впав і вдарився головою. На щастя, ніхто не перебуває у критичному стані.

Протест студентів продовжується. Вони розмістили намети у дворі університету та вимагають відставки ректора, який, на їхню думку, допустив силове протистояння.

До студентів приєдналася і частина професорів.

Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про переслідування молодих активістів, які протестують проти підсумків парламентських виборів.

«Переслідування молодих грузинських активістів: побиття поліцією, арешти і погрози вироками на термін до 7 років», - написала Зурабішвілі.

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Президентка опублікувала фотографію активістки Лізи Тіркії та зазначила, що «цю дівчину звинувачують у нападі на п'ятьох поліцейських».

Раніше дівчина у соціальних мережах повідомляла про те, що її викликала на допит Спеціальна слідча служба Грузії, висувають підозру у нападі на правоохоронців 19 листопада.

Слідча служба спростовує інформацію щодо проведення будь-якого розслідування щодо дівчини.

Результати виборів у Грузії

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня.

За даними грузинської ЦВК, перемогу здобула провладна «Грузинська мрія», яка набрала понад половину голосів виборців.

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Політсила отримала в парламенті 89 зі 150 мандатів.

Прохідний бар’єр у 5% також подолали ще чотири опозиційні партії:

«Коаліція за зміни», яка набрала 11,03% і отримала 19 мандатів

«Єдність - Національний рух» - 10,17% та 16 мандатів

«Сильна Грузія» - 8,81% і 14 мандатів

«Гахарія за Грузію» - 7,78% і 12 мандатів.

16 листопада голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою під час затвердження результатів виборів.