21 листопада норвезькі винищувачі F-35 перехопили російський літак Іл-20 поблизу північного кордону країни.

Про це повідомляє Об’єднане командування ВПС НАТО.

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Російський літак перехопили поблизу Норвегії

Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Фіннмарка.

Цей регіон межує з Мурманською областю Росії.

За інформацією командування, винищувачі були підняті у повітря, оскільки російський літак не відповідав на запити диспетчерської служби та мав нечіткий план польоту.

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Російський літак Іл-20 - що варто знати

Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ, що базується на Іл-18.

Він обладнаний радіолокаційною станцією бокового огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.

Основним засобом розвідки на цьому літаку є радіолокаційна станція бокового огляду "Игла".

Крім неї, комплекс радіолокаційного обладнання Іл-20 також включає засоби радіотехнічної та фоторозвідки, що поєднуються з навігаційним обладнанням літака.

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