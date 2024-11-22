За інформацією командування, винищувачі були підняті у повітря, оскільки російський літак не відповідав на запити диспетчерської служби та мав нечіткий план польоту.

Цей регіон межує з Мурманською областю Росії.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Про це повідомляє Об’єднане командування ВПС НАТО.

Російський літак Іл-20 - що варто знати

Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ, що базується на Іл-18.

Він обладнаний радіолокаційною станцією бокового огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.

Основним засобом розвідки на цьому літаку є радіолокаційна станція бокового огляду "Игла".

Крім неї, комплекс радіолокаційного обладнання Іл-20 також включає засоби радіотехнічної та фоторозвідки, що поєднуються з навігаційним обладнанням літака.