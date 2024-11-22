21 листопада норвезькі винищувачі F-35 перехопили російський літак Іл-20 поблизу північного кордону країни.
Про це повідомляє Об’єднане командування ВПС НАТО.
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Російський літак перехопили поблизу Норвегії
Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Фіннмарка.
Цей регіон межує з Мурманською областю Росії.
За інформацією командування, винищувачі були підняті у повітря, оскільки російський літак не відповідав на запити диспетчерської служби та мав нечіткий план польоту.
Російський літак Іл-20 - що варто знати
Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ, що базується на Іл-18.
Він обладнаний радіолокаційною станцією бокового огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.
Основним засобом розвідки на цьому літаку є радіолокаційна станція бокового огляду "Игла".
Крім неї, комплекс радіолокаційного обладнання Іл-20 також включає засоби радіотехнічної та фоторозвідки, що поєднуються з навігаційним обладнанням літака.