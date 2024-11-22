22 листопада Сили протиповітряної оборони збили 64 російські безпілотники, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на Україну 22 листопада - що відомо

З 1.30 22 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 114 ворожих повітряних цілей.

До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Advertisement

"Станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожі безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах", - ідеться у повідомленні.

41 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі

Більше по темі Обстріли України день за днем 11-22-2024 Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Генштаб наголошує, що бойова робота триває — чотири ворожі БпЛА досі в повітряному просторі України.

Росія атакувала житловий мікрорайон у Сумах

Російська армія завдала ударів по житловому мікрорайону у Сумах.

За попередньою інформацією, 2 людини загинули, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості, керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.