22 листопада Сили протиповітряної оборони збили 64 російські безпілотники, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на Україну 22 листопада - що відомо

З 1.30 22 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла.

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Радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 114 ворожих повітряних цілей.

До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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"Станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожі безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах", - ідеться у повідомленні.

41 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі

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