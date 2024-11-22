2 жовтня російські військові штурмували позиції Збройних сил України поблизу міста та взяли в полон п'ятьох беззбройних захисників.

Пізніше вони їх вбили, повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Російські військові стратили українських бійців

Один з полонених був убитий у лісосмузі. Решту окупанти вивели на дорогу та жорстоко стратили з автоматичної зброї.

За фактом жорстокого поводження з військовополоненими, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування.

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В Офісі генпрокурора наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та тяжким міжнародним злочином.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що він вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо варварського злочину окупантів.

Розстріл українських полонених

21 листопада стало відомо, що військові РФ розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.

11 листопада у мережі з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

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23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.