Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Палм-Біч, штат Флорида.

Про це повідомила у суботу речниця Альянсу Фара Дахлалла, повідомляє Reuters

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Зустріч Рютте та Трампа: деталі

«Вони (Рютте і Трамп - ред.) обговорили низку питань глобальної безпеки, що стоять перед Альянсом», - йдеться в короткій заяві речниці.

Як відомо, у Палм-Біч розташований маєток Трампа Мар-а-Лаго.

Рютте вважався одним із європейських лідерів, який налагодив добрі робочі стосунки з Трампом під час його першої каденції на посаді президента США.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Рютте заявив, що хоче поговорити з Трампом про те, як Північна Корея, Іран, Китай і Росія «діють разом проти України».

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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