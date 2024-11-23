Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

Офіційні заходи для Дня пам'яті жертв Голодоморів 

Президентське подружжя долучилося до молебню та взяло участь у пішій ході від Печерської лаври до Музею Голодомору. 

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Володимир Зеленський та Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих біля пам’ятника жертвам Голодоморів. 

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«Наш обов’язок - пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців», - зазначив глава держави. 

Запали свічку пам'яті

О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку». Вшановувати пам'ять загиблих внаслідок Голодоморів таким чином вже стало щорічною традицією. 

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Сьогодні, 23 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр., що визнаний геноцидом українців.

Де б ви не були, запаліть свічку пам’яті у своєму вікні о 16:00 - як прояв скорботи, пам’яті та віри в перемогу.

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