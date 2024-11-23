Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні. Офіційні заходи для Дня пам'яті жертв Голодоморів Президентське подружжя долучилося до молебню та взяло участь у пішій ході від Печерської лаври до Музею Голодомору. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Володимир Зеленський та Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих біля пам’ятника жертвам Голодоморів. Advertisement

«Наш обов’язок - пам’ятати, згадувати й говорити світу правду про жорстокий злочин, про геноцид, який був здійснений проти українців», - зазначив глава держави.