Кабінет міністрів України оновив критерії бронювання військовозобов'язаних.

Про це свідчить постанова №1332, опублікована на сайті Уряду.

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Документ передбачає, що вже в лютому частині військовозобов'язаних відстрочку від мобілізації.

Кому скасують відстрочку у лютому

Відстрочки від мобілізації, видані Міністерством економіки, діятимуть до 28 лютого 2025 року.

Те саме стосується відстрочок, які були оформлені через Дію.

Після встановленої дати їх анулюють.

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Мінекономіки має надіслати рішення про вже не дійсні відстрочки органам державної влади, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони.

Також відстрочка скасовуватиметься при звільненні працівника, закриття критично важливого підприємства або закінчення строку призначення.

У Резерв+ з’явилася функція онлайн-відстрочки

На початку листопада у застосунку Резерв+ з’явилась функція онлайн-відстрочки від мобілізації.

Більше по темі Понад 600 військових вже захотіли перевестися через Армія+ З 15 листопада змінити місце служби можна онлайн через застосунок. Запит мають розглянути протягом 72 год.

Наразі оформити її можуть люди з інвалідністю, студенти, аспіранти та докторанти.

Для цього необхідно: