Від початку доби кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти й надалі застосовують авіацію, зокрема КАБи.

Атакують на всіх напрямках сходу та півдня України. Особливо активно - на Покровському та Курахівському напрямках.

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Ситуація на фронті 23 листопада

Окупанти не припиняють гатити з артилерії та авіації по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Хрінівка, Біловоди, Олександрія, Журавка та Ободи.

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Понад сто разів росіяни обстріляли територію Курської області РФ.

Наші військові відбивали ворожі штурми на Харківському та Куп'янському напрямках.

Противник атакував на Лиманському напрямку. За підтримки авіації діяв на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Більше по темі Сили ППО збили 64 російські дрони впродовж доби 41 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони.

«На Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів», - звітують у штабі.

На Курахівському напрямку станом на 16:00 тривало п’ять боєзіткнень. Ще 17 ворожих штурмів на цій ділянці фронту вже було відбито.

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На Времівському напрямку українські воїни відбили 18 атак. Ще сім штурмів тривали.

Цілі РФ на осінь-зиму 2025

За даними української розвідки, Росія не змінила стратегічне завдання та хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький. За його словами, російські війська намагаються підтримувати темп наступу через перекидання оперативних резервів.

«Вони можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз - і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз - підтримувати темп наступу», - пояснив Скібіцький.