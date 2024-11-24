Посольство України у Греції вимагає розслідувати напад на акцію українців до Дня пам’яті жертв Голодомору, яка відбулася у місті Мандра.

«Посольство України в Грецькій Республіці висловлює рішучий протест у зв’язку з насильницькими провокаційними діями, вчиненими членами Комуністичної партії Греції під час заходу, організованого українською громадою муніципалітету Мандра-Ейділлія задля вшанування пам’яті жертв Голодомору», - йдеться в заяві.

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У відомстві додали, що під час нападу постраждав український дипломат.

Напад на акцію пам'яті жертв Голодомору у Греції

У суботу, 23 листопада, невідомі з комуністичною символікою напали на українців під час акції до Дня пам'яті жертв Голодоморів.

Про це повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ в Греції Ігор Посоленик.

За його словами, інцидент стався біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де зібралися українці.

«Під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій», - написав Ігор Посоленик.

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Він опублікував відео інциденту.

Як розповіли учасники, нападники з комуністичною символікою перекрили доступ до пам’ятника. Вони були агресивно налаштовані - ображали та погрожували українцям.

Водночас, за повідомленням Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ, попри спротив проросійськи налаштованих провокаторів, у місті Мандра все ж вдалося вшанувати пам'ять жертв Голодомору.

В Україні вшанували пам'ять жертв Голодоморів

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