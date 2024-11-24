У ніч на 24 листопада Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК «С-400» російських окупантів на Курщині.
Про це повідомили в Генеральному штабі.
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ЗСУ вдарили по російській РЛС
Групового удару завдали підрозділи ракетних військ ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони.
Поцілили по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.
«Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400», - відзвітували у Генштабі.
Там зазначили, що окупанти використовували радіолокаційну станцію ЗРК С-400 для ударів по цивільних об’єктах прифронтових регіонів України.
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Втрати Росії у війні
За даними Генерального штабу, станом на 24 листопада Росія втратила майже 731 тисячу своїх солдатів. Лише за добу в окупантів мінус 1020 вояк.
Також за добу ворог не дорахується чотири танки, 17 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем.
Крім того, наші оборонці знищили 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн противника й одну одиницю спеціальної техніки.