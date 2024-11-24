У ніч на 24 листопада Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК «С-400» російських окупантів на Курщині.

Про це повідомили в Генеральному штабі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЗСУ вдарили по російській РЛС

Групового удару завдали підрозділи ракетних військ ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони.

Поцілили по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

«Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400», - відзвітували у Генштабі.

Advertisement

Там зазначили, що окупанти використовували радіолокаційну станцію ЗРК С-400 для ударів по цивільних об’єктах прифронтових регіонів України.

Більше по темі 1 000 днів війни – коротка хронологія перемог і поразок України Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1 000 днів, тож Kyiv Post нагадує про деякі з найбільш визначальних моментів жорстокої окупації та доблесної оборони всупереч усім обставинам.

Втрати Росії у війні

За даними Генерального штабу, станом на 24 листопада Росія втратила майже 731 тисячу своїх солдатів. Лише за добу в окупантів мінус 1020 вояк.

Також за добу ворог не дорахується чотири танки, 17 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем.

Крім того, наші оборонці знищили 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн противника й одну одиницю спеціальної техніки.