У ніч на 24 листопада Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК «С-400» російських окупантів на Курщині. 

Про це повідомили в Генеральному штабі. 

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ЗСУ вдарили по російській РЛС 

Групового удару завдали підрозділи ракетних військ ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони. 

Поцілили по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

«Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400», - відзвітували у Генштабі. 

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Там зазначили, що окупанти використовували радіолокаційну станцію ЗРК С-400 для ударів по цивільних об’єктах прифронтових регіонів України. 

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Втрати Росії у війні

За даними Генерального штабу, станом на 24 листопада Росія втратила майже 731 тисячу своїх солдатів. Лише за добу в окупантів мінус 1020 вояк. 

Також за добу ворог не дорахується чотири танки, 17 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем. 

Крім того, наші оборонці знищили 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн противника й одну одиницю спеціальної техніки. 

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