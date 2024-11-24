У пункті пропуску «Медика-Шегині» відбувається акція польських фермерів. Попередньо, вони анонсували, що блокада триватиме дві доби.

Однак, в Державній прикордонній службі України не виключають, що протест може тривати довше.

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Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Ситуація у пункті пропуску «Медика-Шегині»

«Станом на зараз польські фермери обмежують можливість для вантажних транспортних засобів у напрямку польського пункту пропуску Медика, з українського боку - це ПП Шегині. Вони почали вчора ближче до десятої години ранку. За тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати й довше», - сказав Демченко.

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За його словами, великих черг на цьому напрямку наразі немає.

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Речник ДПСУ нагадав, що вантажівкам не обовʼязково фізично перебувати на пункті пропуску. Адже водій може зареєструватися в електронній черзі. Тоді він отримає повідомлення в який день та час можливо перетнути кордон.

На виїзд з України польські фермери не пропускають фури вагою понад 3,5 тонни.

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В Україну поляки пускають по одній вантажівці на годину. За даними ДПСУ, у черзі стоїть 10-20 транспортних засобів.

Легкових автівок та автобусів блокада не стосується.

Польські фермери заблокували ПП «Медика-Шегині»

Польські аграрії заблокували пункт пропуску «Медика-Шегині» у суботу, 23 листопада.

Анонсувалося, що попередньо акція триватиме 48 годин. Однак, не виключено, що її можуть продовжити.

Організатори назвали дві причини протесту.

Це невиконання вимоги про збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні минулого року та угода ЄС про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР.