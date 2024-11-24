Невідомі безпілотники були помічені над трьома авіабазами Великої Британії, які використовуються Повітряними силами США (USAF).
Про це повідомляє The Guardian.
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Дрони над авіабазами США у Британії: що відомо
Малі безпілотні апарати були помічені у період між 20 та 22 листопада над британськими базами Лейкенхіт та Мілденхолл у графстві Саффолк, а також над авіабазою Фелтвелл у графстві Норфолк на сході Англії.
В USAF заявили, що наразі незрозуміло, чи слід вважати помічені безпілотники ворожими. Там також відмовились від коментарів щодо того, чи застосовувались захисні дії до повітряних об’єктів.
«Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це включає у себе заходи протидії безпілотникам», – сказав речник Міністерства оборони Великої Британії.