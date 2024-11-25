У ніч проти 25 листопада ППО збили 71 безпілотник, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 24-25 листопада − подробиці
145 ворожих БпЛА летіли з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.
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Їх збивали в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
71 БПЛА локаційно втрачений через активну протидію РЕБ Сил оборони, а ще один полетів у бік Білорусі.
Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати
У ніч на 24 листопада Повітряні сили росіяни знову запустили по Україні безпілотники. Під ударом ворога був і Київ.
Тривога у місті тривала понад три години.
У ніч проти 21 листопада Повітряні сили знешкодили 6 зі 9 російських ракет.