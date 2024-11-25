Минулими вихідними польські фермери знов заблокували кордон з Україною перед пунктом пропуску "Медика – Шегині". Вони обмежили рух великогабаритних транспортних засобів, дозволивши проїжджати автобусам і легковим автомобілям. Кажуть, що цей протест не був повʼязаний з імпортом українських товарів. Чому ж фермери вдалися до блокування і до чого тут кордон з Україною?

Польські фермери почали страйк на кордоні з Україною біля ПП "Медика – Шегині"

23 листопада, близько 10 ранку, польські фермери зібралися на протест біля залізничного віадука на дорозі DK 28, що на в’їзді до населеного пункту Медика. Всього в акції брало участь 30 людей, які перекрили дорогу до прикордонного переходу з Україною. Акція протесту тривала 48 годин із можливим продовженням у разі невиконання умов протестувальників.

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Самі протестувальники заявили, що фермери мають дві причини для нових протестів і блокування кордону. Перша причина — це невиконання урядом Польщі вимоги щодо збереження сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга — це значне занепокоєння, пов’язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

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Вантажівки, які прямували з Польщі в Україну, пропускали лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони могли рухатись у звичайному режимі. Рух вантажівок з України був повністю заблокований. При цьому Держприкордонна служба України відзначила, що значної черги з вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігалося.

Польські фермери припинили блокувати кордон з Україною ввечері 24 листопада

Вже ввечері неділі протестувальники завершили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині". Державна митна служба України повідомила, що блокування дійсно тривало не більше 48 годин, але якщо вимоги фермерів не виконають, то повторне блокування кордону неминуче.

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Страйки польських фермерів на пунктах пропуску на кордоні з Україною тривають вже понад рік. Профспілка "Солідарність" розпочала масштабні страйки в Польщі 9 лютого 2024 року. Мітингувальники регулярно блокували всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах. За цей час акції аграріїв відбувались у майже 600 місцях, і участь у них взяли приблизно 70 тисяч людей.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників щиро переконаний, що через регулярні польські страйки страждає не лише Україна, а й інші європейські держави. Протестувальники ж заявляють, що якщо їхні умови не виконають, вони готові протестувати цілодобово.

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Аграрії дуже розчаровані політичними рішеннями в Польщі, адже розраховували на фінансове вливання на рівні минулого року, але розміри субсидій значно зменшили. До того ж, угода між ЄС і MERCOSUR, яка має бути підписана в листопаді, може бути великим ударом по всьому сектору сільського господарства. Фермери дуже занепокоєні, що через цю угоду їхню країну заполонить дешева їжа з Південної Америки.