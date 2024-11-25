Після підрахунку 96% голосів у першому турі президентських виборів у Румунії лідирує ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску, пише ВВС.

Калін Джорджеску лідирує в першому турі виборів − подробиці

Джорджеску набирає підтримку 22% вборців, а проукраїнський прем'єр-міністр Марчел Чолаку − 20%.

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Остаточні результати першого туру оголосять уже сьогодні, 25 листопада, після підрахунку голосів у Бухаресті та серед румунської діаспори.

ВВС наголошує, що результат Джорджеску, який не має власної партії та проводив кампанію переважно через TikTok, став найбільшою несподіванкою виборів.

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Джорджеску пообіцяв покласти край "надмірній залежності від ЄС та НАТО", зокрема щодо підтримки України. Кандидат розкритикував розміщення протиракетного щита НАТО в Девеселу, Румунія.

Остаточні результати першого туру оголосять у понеділок, 25 листопада, після підрахунку голосів у Бухаресті та серед численної румунської діаспори.

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Хто такий Калін Джорджеску

Джорджеску проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.

Він стверджував, що ЄС і НАТО недостатньо представляють румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

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Він використовував TikTok для згуртування виборців навколо себе, а також викликав жорстку критику за свої попередні коментарі, в яких підтримав фашистський легіонерський рух Румунії XX століття.