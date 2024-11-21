Зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області росіяни запускали сім крилатих ракет Х-101.

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З Астраханської області в Росії запустили міжконтинентальну балістичну ракету, а з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К − аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

У ніч проти 21 листопада Повітряні сили знешкодили 6 зі 9 російських ракет, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

У ніч на 20 листопада Повітряні сили ліквідували 56 зі 122 БпЛА. 58 ворожих дронів були локаційно втрачені в регіонах України.

У ніч проти 19 листопада Сили оборони знищили 51 із 87 безпілотників різного типу.

87 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська й Орла в Росії, а також із окупованого Криму. Їх збивали в Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

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Під час масованої атаки у неділю, 17 листопада, російські війська запустили по Україні близько 120 ракет та 90 дронів.