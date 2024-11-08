Світовий банк надасть Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Світовий банк виділить Україні 750 млн доларів − подробиці

Кошти надійдуть у межах проєкту SURGE, спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу.

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Частину коштів виділятимуть із фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує японський уряд.

"Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі", − додав український прем’єр.

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Вказані реформи покращать управління публічними інвестиціями та державними фінансами. Окрім цього, Світовий банк може збільшити фінансування в разі потреби.

Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн

У межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.

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Він закликав партнерів з Євросоюзу збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля.

Ідеться про новий проєкт "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).

Ініціатива спрямована на:

  • підтримку малого і середнього бізнесу
  • зелений перехід
  • покращення бізнес-середовища
  • цифровізації 
  • сприяння виходу на нові ринки.

1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на $593 мільйони.

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