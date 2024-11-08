Світовий банк надасть Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Світовий банк виділить Україні 750 млн доларів − подробиці

Кошти надійдуть у межах проєкту SURGE, спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Частину коштів виділятимуть із фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує японський уряд.

"Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі", − додав український прем’єр.

Advertisement

Вказані реформи покращать управління публічними інвестиціями та державними фінансами. Окрім цього, Світовий банк може збільшити фінансування в разі потреби.