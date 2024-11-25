В Україні вдосконалюється система рекрутингу до лав Збройних сил України. Тепер у кожній бойовій військовій частині будуть створені власні підрозділи рекрутингу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Які зміни будуть у рекрутингу до лав ЗСУ

Командири бригад вже отримали завдання створити штатні підрозділи рекрутингу.

Зміни мають покращити та спростити процес залучення добровольців до армії.

З 1 жовтня 2024 року командири можуть напряму приймати добровольців до військових частин, без звернення до ТЦК.

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Залучення добровольців напряму допоможе:

покращити організацію процесу вербування

спростити процедуру вступу на службу для добровольців

підвищити ефективність рекрутингових заходів.

Раніше в ЗСУ функціонували центри рекрутингу в різних видах військ. Вони продовжать свою роботу та розвиток.

Нововведення дозволить розширити та вдосконалити систему рекрутингу на рівні кожної бригади.

В Україні дозволили військовим частинам напряму мобілізувати добровольців

1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізовувати резервістів та військовозобов'язаних, охочих служити, без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК та СП.

Командири військових частин отримали повноваження:

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видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби

⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

7 жовтня в Україні понад 130 бригад мали право мобілізовувати добровольців без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).