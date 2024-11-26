Окружна суддя Штатів Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта про закриття кримінальної справи проти новообраного 47-го президента США Дональда Трампа, пише The Hill.

Йдеться про звинувачення у змові з метою підриву результатів президентських виборів у 2020 році.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Суд закрив справу проти Трампа щодо втручання у вибори − подробиці

"Оскільки Трамп обраний президентом, суд надає уряду дозвіл на закриття цієї справи", − пояснила суддя Чуткан.

Справу закрили без застережень, але звинувачення проти Трампа можуть висунути знову після завершення його каденції.

Advertisement

Відтепер судове переслідування Трампа за звинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах, пов’язаних зі спробами скасувати результати виборів 2020 року, завершилося. Це також означає зняття звинувачень у причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Більше по темі Чи кинуть США Україну під автобус руками Річарда Гренелла? Річард Гренелл, юрист і медійник, майже неминуче стане спеціальним переговорником адміністрації Трампа щодо Росії та України.

Прокурор Джек Сміт також припинив обидва кримінальні провадження проти Трампа, дотримуючись політики Міністерства юстиції Штатів про заборону переслідування чинного президента США.

Сміт подав запит на відкликання апеляції щодо поновлення кримінального переслідування у Флориді, де Трампу висунули звинувачення у неналежному поводженні із секретними документами.

Advertisement

Справи проти Дональда Трампа − що треба знати

Трампу висували 34 кримінальні звинувачення у фальсифікації документації щодо виплати 130 тис. доларів, яку він зробив у 2016 році зірці порнофільмів Стормі Деніелс за мовчання про ймовірний роман.

Звинувачення висунув 2023 року окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг.

Трамп був першим президентом США, якому після перебування на посаді висунули звинувачення у кримінальній справі.