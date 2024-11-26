95 БпЛА локаційно втрачений через протидію РЕБ Сил оборони, а ще 5 полетли в бік Білорусі.

Росія також атакувала Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.

Їх збивали в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

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У ніч проти 26 листопада ППО України збила 78 ударних дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

25 листопада, вночі, ППО збила 71 безпілотник. 145 ворожих БпЛА летіли з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.

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У ніч на 24 листопада Повітряні сили росіяни знову запустили по Україні безпілотники. Під ударом ворога був і Київ.

Тривога у місті тривала понад три години.

У ніч проти 21 листопада Повітряні сили знешкодили 6 зі 9 російських ракет.