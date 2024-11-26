Партнери України в Північноатлантичному союзі не будуть тренувати військових ЗСУ безпосередньо на території країни, пише Голос Америки, цитуючи в. о. заступника генсека НАТО Бориса Руге.

Альянс припиняє прямі тренування ЗСУ в Україні через ризики − подробиці

Як зазначається, це рішення прийняли через ризики можливих наслідків для НАТО.

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Руге зауважив, що хоча тренування ЗСУ на території України могли б бути більш ефективними, союзники, зокрема Європейський Союз, прийняли рішення відмовитися від такого формату підготовки.

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Він додав, що натомість навчання українських воїнів продовжать за межами України.

Борис Руге наголосив, що окремі союзники повинні завжди пам'ятати про те, що їхні дії можуть мати наслідки для всього Альянсу.

НАТО обговорює можливість превентивних ударів по Росії

НАТО обговорює можливість превентивних ударів по російській території в разі загрози нападу.

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