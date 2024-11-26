7 грудня о 17:00 біля фонтану Нептуна в самому серці Гданська, ініціатива United Gdańsk організовує важливий захід, присвячений українським військовополоненим та зниклим безвісти, повідомляє InPoland.
У Польщі відбудеться акція на підтримку українських військовополонених
Ця мирна акція покликана:
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- Привернути увагу громадськості: нагадати про тих, хто, захищаючи Україну, опинився в руках ворога.
- Висловити солідарність: показати українським військовополоненим та їхнім родинам, що вони не самотні, що їх підтримують люди в різних куточках світу.
- Закликати до дій: звернутися до міжнародної спільноти з вимогою звільнення всіх українських військовополонених та забезпечення дотримання їхніх прав відповідно до міжнародного гуманітарного права.
United Gdańsk - це об'єднання небайдужих громадян, які прагнуть підтримати Україну у її боротьбі за свободу та незалежність.
Організатори запрошують усіх охочих долучитися до акції та поширювати інформацію про цей важливий захід.
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