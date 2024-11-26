Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку.
Російські військові стратили українських бійців
У листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району.
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Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.
Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю.
Росіяни розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Розстріл українських полонених
21 листопада стало відомо, що військові РФ розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.
11 листопада у мережі з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.
10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.
23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.
13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.
18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.
2 жовтня російські військові штурмували позиції Збройних сил України поблизу міста та взяли в полон п'ятьох беззбройних захисників. Пізніше вони їх вбили.