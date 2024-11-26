Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку.

Російські військові стратили українських бійців

У листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району.

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Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю.

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Росіяни розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розстріл українських полонених

21 листопада стало відомо, що військові РФ розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.

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11 листопада у мережі з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

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13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.

2 жовтня російські військові штурмували позиції Збройних сил України поблизу міста та взяли в полон п'ятьох беззбройних захисників. Пізніше вони їх вбили.