Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці у Херсонській області.

Відомо про загиблих та поранених, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Обстріл Нової Каховки 26 листопада

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни», – ідеться у повідомленні.

За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року війська РФ здійснили обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області.

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На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди.

Росія вночі запустила на Україну рекордну кількість ударних дронів

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