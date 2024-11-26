Російська армія атакувала автостоянку та станції техобслуговування у Сумах. Унаслідок ракетного удару загинули дві людини.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Атака на Суми 26 листопада - що відомо

«Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч», - заявив Зеленський.

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За попередньою інформацією, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню.

«Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати», - зазначив Президент.

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Він подякував усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим.