Росію не додали до складу виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на період 2025−2027 років, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Росію другий рік поспіль не включили до виконавчої ради ОЗХЗ

У повідомленні МЗС України зазначається, що надані Україною докази, а саме російська граната типу РГ-Во та зразки ґрунту, стали вагомим аргументом для того, щоб виключити державу-агресора зі складу виконавчої ради Організації з заборони хімічної зброї.

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До нового складу виконавчої ради ОЗХЗ додали Чехію та Північну Македонію, які виконують зобов’язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї та сприятимуть ефективній роботі організації.

У голосуванні брали участь 140 держав.

86 голосів віддали за кандидатуру Македонії, 128 − Чехії та 56 − Росії.

Зеленський створив делегацію України для участі в засіданнях ОЗХЗ

Згідно з указом №467/2024 від 17 липня, у Виконавчій раді Організації по забороні хімічної зброї відтепер забезпечене українське представництво.

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Склад делегації України для участі в засіданнях визначений на період 2024 – 2026 років. подробиці про членів делегації дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post.

Раніше в заяві речника Організації із заборони хімічної зброї зазначалось, що інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату щодо застосування хімічної зброї в Україні, є недостатньо обґрунтованою.

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