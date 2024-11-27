Чинний президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове надання 24 млрд доларів для посилення військової допомоги Україні, пише New York Post.

Байден закликав Конгрес надати додаткове фінансування − подробиці

За даними Білого дому, кошти можуть додати до пакета рішень для уникнення ризику припинення підтримки під час зміни президентської адміністрації.

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8 млрд доларів призначили для контрактів з американськими компаніями на постачання зброї Україні, а ще 16 − на відновлення запасів озброєнь в арсеналі США.

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Один із республіканців, сенатор Майк Лі з Юти, розкритикував рішення Байдена.

"Джо Байден щойно витратив $4,7 млрд платників податків, односторонньо "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен надавати йому ще більше коштів, дозволяючи саботувати мирні переговори президента Трампа. Будь-які запити Байдена на фінансування мають бути відхилені", − наголосив Лі.

Більше по темі Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE За час повномасштабного вторгнення через Світовий банк залучили майже 50 млрд доларів.

Адміністрація Байдена запропонувала Конгресу списати $4,65 млрд боргу України

Адміністрація чинного президента США раніше звернулася до Конгресу із заявою про намір списати половину боргу України на економічну допомогу.

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України на близько 61 млрд доларів. Так економічна допомога на 10 млрд доларів надається як умовно-поворотна позика.

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Однак Закон дозволяє Джо Байдену списати до 50% цієї суми з 15 листопада 2024 року.

Раніше Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін.

А 18 листопада американський президент офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.