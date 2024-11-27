Палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило про готовність до припинення вогню у секторі Гази, пише The Times of Israel.

ХАМАС готовий до припинення вогню в Газі

Високопоставлений представник ХАМАСу повідомив, що вони поінформували посередників у Єгипті, Катарі та Туреччині про готовність угруповання до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими.

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ХАМАС, однак, звинуватив Ізраїль у тому, що той нібито перешкоджає укладанню угоди про припинення вогню.

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Джо Байден оголосив про перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою"

Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню.

Згідно з домовленостями, з 4.00 ранку за місцевим часом бойові дії вздовж кордону завершаться.

11 листопада міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перемогу над "Хезболлою" після ліквідації її лідера Хасана Насралли.

28 вересня ЦАХАЛ заявив про загибель лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Згодом "Хезболла" підтвердила смерть Хасана Насралли.

США заявили, що Ізраїль заздалегідь не попереджав Сполучені Штати про удари по Бейруту.