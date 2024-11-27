Світовий Конґрес Українців (СКУ) обурений нещодавньою безрозсудною ескалацією ситуації в Україні з боку Росії та ядерним бряцанням Путіна після російського удару гіперзвуковою ракетою середньої дальності по Дніпру. Цей кричущий акт агресії підкреслює нагальну потребу в рішучій і єдиній міжнародній відповіді.

Ми закликаємо союзників України та світову демократичну спільноту дати швидку і рішучу відповідь на триваючі жорстокі дії Росії проти українських мирних жителів та міст. Час умиротворення минув. Необхідні жорсткі дії, щоб приборкати безкінечне насильство з боку Росії.

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“Ще більше насильства і погроз – це і є відповідь Росії на усі плани примирення і миру. Єдина мова, яку розуміє Путін – це мова сили. Він звинувачує Україну та Захід в ескалації, однак саме Путін продовжує вести цю жорстоку війну, анексує українські регіони, вводить у бій північнокорейські війська, а тепер ще й випробовує на українській землі ракети, здатні нести ядерну зброю. Його необхідно зупинити!” – заявив Президент СКУ Павло Ґрод.

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21 листопада 2024 року Росія нанесла удар по місту Дніпро гіперзвуковою ракетою, здатною нести ядерні боєголовки, після чого почала погрожувати країнам НАТО та їхній військовій інфраструктурі. Цей нещодавній акт агресії є яскравим нагадуванням про те, що загроза з боку Росії не обмежується Україною, а стосується усього демократичного світу.

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“Союзники України мають діяти сміливо та зняти будь-які обмеження на використання зброї. Вони також мають забезпечити Київ усім необхідним обладнанням, щоб знищити російські склади зброї, вигнати окупантів та відновити міжнародний порядок. Коливання та нерішучість Заходу лише підбадьорюють Росію до подальшого насилля”, – додав Ґрод. “Ми закликаємо міжнародне співтовариство до єдності та рішучих кроків на підтримку зусиль України з оборони та збереження глобальної стабільності”.

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Світовий Конґрес Українців наголошує, що ставки вже немає куди більше піднімати. Міжнародному співтовариству час визнати серйозність ситуації і діяти відповідно. Неспровокована агресія та ядерні загрози Росії є прямим викликом глобальному миру та безпеці.