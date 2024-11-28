У ніч проти 28 листопада Росія масовано обстріляла регіони України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Внаслідок ушкоджень об'єктів енергетики, у країні ввели аварійні відключення електроенергії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Блекаут у Житомирі − подробиці

Унаслідок ракетної атаки Житомир залишився без електропостачання, повідомляє КП Житомирводоканал.

У разі, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання залишатимуться знеструмленими, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.

Advertisement

На Хмельниччині частково відсутнє електропостачання у двох районах

У Хмельницькій області частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Як зазначається у дописі, внаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням у Шепетівському та Хмельницькому районах. Окрім того, було здійснено екстрені відключення електроенергії, про що повідомила НЕК "Укренерго".