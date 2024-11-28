У ніч проти 28 листопада Росія масовано обстріляла регіони України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.
Внаслідок ушкоджень об'єктів енергетики, у країні ввели аварійні відключення електроенергії.
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Блекаут у Житомирі − подробиці
Унаслідок ракетної атаки Житомир залишився без електропостачання, повідомляє КП Житомирводоканал.
У разі, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання залишатимуться знеструмленими, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.
На Хмельниччині частково відсутнє електропостачання у двох районах
У Хмельницькій області частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Як зазначається у дописі, внаслідок атаки виникли перебої з електропостачанням у Шепетівському та Хмельницькому районах. Окрім того, було здійснено екстрені відключення електроенергії, про що повідомила НЕК "Укренерго".
ППО України вночі збила майже 80 російських крилатих ракет
Ворог вдарив по критичній інфраструктурі Прикарпаття
За даними керівниці Івано-Франківської ОВА Онищук Світлани, Прикарпаття вкотре стали ціллю ворожої ракетної атаки.
Зафіксовані пошкодження приватних будинків.
На Львівщині понад пів мільйона абонентів без світла
За даними керівника Львівської ОВА Максима Козицького, через обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тис. абонентів лишилися без електропостачання.
На Рівненщині знеструмлено понад 680 населених пунктів
У Рівненській області внаслідок атаки без електропостачання залишився 681 населений пункт, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За словами Коваля, внаслідок удару був пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, обійшлося без людських втрат.
Водопостачання з пониженим тиском здійснюють у Рівному, селах Бабин, Горбаків, Воскодави, Чудниця, Іллін, Дорогобуж, Мнишин, Подоляни, Шкарів, Горбів. Без води залишилися Велика Омеляна, Грушвиця, Новомильськ, Гоща, Малинівка, Синів, Терентіїв, Симонів, Франівка.