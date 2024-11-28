Від початку повномасштабного вторгнення Росії кількість людей з інвалідністю збільшилася на 300 тисяч, пише Суспільне, цитуючи міністерку праці та соціальної політики України Оксану Жолнович.

Понад 3 мільйони українців з інвалідністю: наслідки війни

За словами Жолнович, кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч.

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Вона зазначила, що ця цифра може бути ще більшою, оскільки багато людей, особливо літнього віку, ще не оформили відповідні документи.

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Наразі загальна кількість осіб з інвалідністю в країні становить від 2,7 до 3 мільйонів осіб.

МОЗ перевірить інвалідність чиновників: відомо яких

Міжвідомча робоча група перевірить майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.

Серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% – працівники органів податкової служби України

26% – працівники органів прокуратури

17% – працівники органів митної служби

25% – працівники інших державних органів.

20 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

12 листопада Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що змінюють підхід до надання соціальних послуг та страхових виплат людям з інвалідністю.