Від початку повномасштабного вторгнення Росії кількість людей з інвалідністю збільшилася на 300 тисяч, пише Суспільне, цитуючи міністерку праці та соціальної політики України Оксану Жолнович.
Понад 3 мільйони українців з інвалідністю: наслідки війни
За словами Жолнович, кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч.
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Вона зазначила, що ця цифра може бути ще більшою, оскільки багато людей, особливо літнього віку, ще не оформили відповідні документи.
Наразі загальна кількість осіб з інвалідністю в країні становить від 2,7 до 3 мільйонів осіб.
МОЗ перевірить інвалідність чиновників: відомо яких
Міжвідомча робоча група перевірить майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.
Серед відібраних справ, які підлягають перегляду:
- 32% – працівники органів податкової служби України
- 26% – працівники органів прокуратури
- 17% – працівники органів митної служби
- 25% – працівники інших державних органів.
20 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.
12 листопада Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що змінюють підхід до надання соціальних послуг та страхових виплат людям з інвалідністю.