У середу новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення свого вірного прихильника, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлоґа своїм спеціальним представником в Україні, якому доручено покласти край російському вторгненню, що триває вже понад два з половиною роки.

Дональд Трамп призначив спеціального представник по Україні − подробиці

Трамп проводив передвиборчу кампанію на платформі швидкого завершення війни в Україні, вихваляючись, що швидко забезпечить укладення угоди про припинення вогню між президентами Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним.

(FILES) US President Donald Trump shakes hands with Keith Kellogg (R) after announcing him as chief of staff to national security adviser US Army Lieutenant General H.R. McMaster at his Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida, on February 20, 2017. On November 27, 2024, US President-elect Donald Trump announced that General Keith Kellogg is his nominee to be Assistant to the President and Special Envoy for Ukraine and Russia. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP)Президент США Дональд Трамп тисне руку Кіту Келлоґу (праворуч) після того, як оголосив про його призначення його начальником штабу радника з національної безпеки генерал-лейтенанта армії США Г.Р. МакМастера на своєму курорті Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида). 20 лютого 2017 р. Фото: Ніколас Камм / AFP

Але його критики попереджають, що новий республіканець, швидше за все, буде використовувати військову допомогу США для тиску на Київ, щоб змусити його укласти угоду, за якою назавжди відмовиться від окупованої території або погодиться не вступати до НАТО.

«Я дуже радий призначити генерала Кіта Келлоґа на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України і Росії, – заявив Трамп у соціальних мережах. – Кіт зробив видатну військову і ділову кар'єру, в тому числі працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації».

Постійний гість кабельних новин, 80-річний ветеран національної безпеки на початку цього року став співавтором наукової статті, в якій закликав Вашингтон використовувати військову допомогу як засіб просування мирних переговорів.

Відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, Україна отримала десятки мільярдів доларів незамінної допомоги від Вашингтона для своїх збройних сил, але з приходом до Білого дому більш ізоляціоністського Трампа його прихильники побоюються, що ця допомога припиниться.

«Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну і зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не зробить жодних подальших кроків уперед і не нападе знову після припинення вогню або мирної угоди, – йдеться в дослідницькій роботі Келлоґа для аналітичного центру Трампа «Інститут політики «Америка понад усе»». – Однак майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах з Росією».

Келлоґ обіймав кілька посад під час першого терміну Трампа, в тому числі був керівником апарату Ради національної безпеки Білого дому і радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса.

План радників Трампа щодо України

У червні два головні радники Дональда Трампа, генерал-лейтенант Кіт Келлоґ і Фред Фляйтц, які працювали керівниками апарату Ради національної безпеки Трампа під час його попереднього президентства, запропонували план припинення війни Росії в Україні.

Згідно з цим планом, Україна отримає більше американської зброї лише в тому випадку, якщо вступить у мирні переговори з Росією. Водночас США попередять Москву, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США.

Генерал-лейтенант армії у відставці Джозеф Кіт Келлоґ - молодший. Фото: Міністерство оборони США / AFP / Армія США

План, розроблений Келлоґом і Фляйтцем, передбачає припинення вогню на нинішній лінії фронту як прелюдію до мирних переговорів.

За словами Фляйтца, вони представили цю стратегію Трампу, і той відреагував позитивно: «Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були задоволені отриманим відгуком», – сказав він.

Однак прессекретар Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його виборчого штабу.

Цей план є найдетальнішим із запропонованих соратниками Трампа, який раніше заявляв, що в разі обрання негайно припинить війну в Україні, але уточнював, як саме.

Основні елементи плану були детально викладені в дослідницькій роботі, опублікованій Інститутом політики «Америка понад усе», в якому Келлоґ і Фляйтц обіймають керівні посади. Келлоґ наголосив на важливості якнайшвидшого початку переговорів між Росією та Україною: «Ми кажемо українцям: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви цього не зробите, підтримка США припиниться». І ми кажемо Путіну: «Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви цього не зробите, ми дамо українцям усе необхідне, щоб перемогти вас на полі бою».В оригінальній дослідницькій роботі також висловлюється припущення, що відтермінування членства України в НАТО підштовхне Росію до переговорів.

Нестача військ в Україні

В інтерв'ю «Голосу Америки» під час липневого з'їзду Республіканської партії Келлоґ сказав, що варіанти для України «цілком зрозумілі».

«Якщо Україна не хоче вести переговори – добре, але тоді прийміть той факт, що ви можете зазнати величезних втрат у ваших містах, і прийміть той факт, що загинуть ваші діти, прийміть той факт, що у вас буде не 130 тисяч загиблих, а 230 - 250 тисяч», – сказав він.

Заява Трампа пролунала в той час, коли адміністрація демократа Джо Байдена, що йде у відставку, закликала Україну збільшити призов до лав своєї армії, знизивши мінімальний призовний вік до 18 років.

За словами високопоставленого чиновника в адміністрації Трампа, у війні з набагато більшим і краще озброєним ворогом Україна стикається з «екзистенційною» проблемою поповнення своїх збройних сил.

«Проста правда полягає в тому, що Україна наразі не мобілізує і не навчає достатню кількість солдатів, щоб замінити свої втрати на полі бою, не відстаючи при цьому від зростаючої російської армії», – сказав чиновник на умовах анонімності.

Його запитали, який мінімальний вік Вашингтон вважає прийнятним, і він відповів: «Ми вважаємо, що їм варто розглянути можливість зниження призовного віку до 18 років» – відповідно до американського стандарту.

Він додав, що 160 тисяч додаткових військовослужбовців – це «нижня межа» для поповнення українських лав, але це було би «хорошим початком».

Населення України скоротилося більш ніж на чверть з пікового показника середини 1990-х років – 52 мільйони, і влада відчайдушно намагається захистити молоде покоління, але в червневій доповіді Конгресу США було зазначено, що середній вік українського солдата становить 40 років.

У квітні Зеленський підписав указ про зниження призовного віку з 27 до 25 років, але, за словами американських чиновників, цей крок не вирішив проблему хронічної нестачі солдатів.