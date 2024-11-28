У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 27-28 листопада − подробиці
97 ворожих безпілотників летіли з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ і Міллерово у Росії.
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Ворог запустив 3 зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області Росії по Харківщині, 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, із Волгоградської області в Росії.
Росія також запустила 28 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
62 дрони локаційно втрачені через протидію РЕБ Сил оборони.
Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати
Вночі 27 листопада українська протиповітряна оборона збила 36 ударних БпЛА.
У ніч проти 26 листопада ППО України збила 78 ударних дронів. Вчора Росія запустила рекордні 188 безпілотників. 95 БпЛА були локаційно втрачений через протидію РЕБ.
Росія вдарила по українській енергосистемі: кілька регіонів лишилися без світла
25 листопада, вночі, ППО збила 71 безпілотник. 145 ворожих БпЛА летіли з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.