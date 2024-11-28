У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 27-28 листопада − подробиці

97 ворожих безпілотників летіли з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ і Міллерово у Росії.

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Ворог запустив 3 зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області Росії по Харківщині, 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, із Волгоградської області в Росії.

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Росія також запустила 28 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

62 дрони локаційно втрачені через протидію РЕБ Сил оборони.

Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

Вночі 27 листопада українська протиповітряна оборона збила 36 ударних БпЛА.

У ніч проти 26 листопада ППО України збила 78 ударних дронів. Вчора Росія запустила рекордні 188 безпілотників. 95 БпЛА були локаційно втрачений через протидію РЕБ.

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Росія масовано обстріляла Україну Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

25 листопада, вночі, ППО збила 71 безпілотник. 145 ворожих БпЛА летіли з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.

 

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