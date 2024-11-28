Рішення США про дозвіл Україні бити американською зброєю вглиб території Росії не збільшило ризик ядерної ескалації, повідомляє Reuters.

Ядерна загроза від Росії перебільшена − подробиці

Як зазначається, ризик ядерного удару є малоймовірним попри погрози російського президента Владіміра Путіна.

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Країна-агресор може розпочати кампанію саботажу проти європейських цілей для тиску на Захід через підтримку Києва.

За даними Reuters, американська розвідка допомогла скерувати суперечливі дебати в адміністрації Байдена про те, чи варто Вашингтону послабити обмеження на використання Україною американської зброї вглиб Росії.

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Видання стверджує, що спочатку деякі високопоставлені чиновники виступали проти такого рішення, побоюючись можливого загострення ситуації та непередбачуваної реакції Путіна.

У Білому домі, Пентагоні та Державному департаменті були побоювання щодо можливих смертельних атак на американський військовий та дипломатичний персонал, а також на союзників по НАТО. Однак чинний президент США змінив свою думку через вступ Північної Кореї у війну перед президентськими виборами у Штатах.

Більше по темі Трамп призначив генерала Кіта Келлоґа спеціальним посланцем в Україні 80-річний ветеран національної безпеки став співавтором наукової статті, в якій закликав Вашингтон використовувати військову допомогу як засіб просування мирних переговорів.

Деякі офіційні особи, що ситуація в Україні небезпечна, а ядерна ескалація не виключена.

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Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на далекобійні удари по РФ

19 листопада чинний президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації США Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.