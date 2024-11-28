Протягом 29 листопада – 1 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль Black! Factory, Подільський Шук, безкоштовний концерт у Blockbuster Mall, маркет знижок від Всі.Свої та багато іншого. Обирайте, що хочете відвідати цими вихідними у Києві!

Благодійний концерт у Blockbuster Mall

Цими вихідними у Blockbuster Mall проходитиме благодійний безкоштовний фестиваль. Його мета – зібрати 1 000 000 грн для підтримки 150 ОМБр, бригади "Буревій" та 93 ОМБр.

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Очікуються дві великі сцени, де виступлять понад 20 українських музикантів і стендап-коміків. Ви побачите таких зірок сцени, як Monatik, Pianoboy, ТНМК, Дантес, Вася Байдак, Настя Зухвала та багато інших.

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Буде доступний фуд-корт із кухнями народів світу, щоб ніхто не пішов із фестивалю голодним. Гостей також очікує великий розіграш автомобіля та подарунки за донати.

Ціна: вхід вільний

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 27 листопада: «Для переговорів з позиції сили» США постачатимуть допомогу Україні до кінця каденції Байдена, ЗСУ відбивають понад 200 атак росіян за добу, у Києві уламки ворожого "Шахеда" пошкодили об’єкт нежитлової інфраструктури.

Де: Blockbuster Mall, пр-т Степана Бандери, 36

Коли: 29 листопада – 1 грудня з 14:00

Музична подія "ГОМІН-2"

29 листопада в київському клубі ATLAS відбудеться "ГОМІН-2" — унікальна подія, покликана розвивати українську незалежну сцену. Проєкт націлений на підтримку нової української музики та об’єднує на своєму дебютному заході перспективних молодих артистів.

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Цього разу на одній сцені виступлять три яскраві артисти: Blooms Corda, Мія Рамарі та ba.latskii. Вони презентують свої композиції, які вже здобули прихильність шанувальників, та нові роботи.

"ГОМІН — це щось свіже, нове, несхоже на інше. Ми існуємо, щоб ви насолоджувалися різноманіттям музики та звучань на нашому шляху, щоб ми разом ставали одним цілим і любили те, що близьке кожному з нас: наше, якісне і рідне", — каже про захід його співзасновниця Крістіна Гороховська.

Ціна: від 599 грн. Квитки

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців 37-41

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Коли: 29 листопада 17:00

Концерт "Олег Скрипка. Воплі Відоплясова"

Зірка української рок-сцени Олег Скрипка та гурт Воплі Відоплясова зіграють свій великий концерт та стануть хедлайнерами спеціального благодійного проєкту "SAVE МАЛА ОПЕРА". Проведіть незабутній вечір в атмосфері улюблених пісень та у дружній компанії знаменитих музикантів.

А всі кошти від події будуть направлені до БФ "Гуртум" та використані для ліквідації наслідків ракетних атак рф, під час яких було пошкоджено споруду "Малої опери".

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Мала опера, вул. Дегтяріська, 5

Коли: 29 листопада 18:00

Harry Potter від оркестру Gosorchestra

Відомий український оркестр Gosorchestra запрошує всіх на масштабну передноворічну програму, яка занурить у святкову атмосферу світу Гаррі Поттера. Найкращі композиції з усіх частин культової саги пролунають у живому виконанні.

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Відомий український оркестр Gosorchestra виступить під керівництвом маестро Олександра Госачинського. Тож це гарантує глядачам ще більше емоцій від улюблених треків з неповторної саги!

Ціна: від 390 грн. Квитки

Де: Палац культури КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Берестейський, 37

Коли: 29 листопада 19:00

Концерт Freedom Jazz Cabaret

Freedom Jazz — чудовий колектив, який представляє публіці незабутнє шоу. Адже режисером цього театралізованого дійства є українська режисерка-постановниця та продюсерка Олена Коляденко.

"Джаз-кабаре — це наша візитна картка, як і звичка дивувати нашого улюбленого глядача. Це і фрагменти з легендарних світових мюзиклів у фірмовій музичній обгортці від Freedom Jazz Girls Band, і мініспектакль, наповнений тонким жіночим гумором, вишуканим звучанням і неповторним шармом, і світові танцювальні хіти, від яких просто неможливо всидіти на місці!", — поділилися Freedom Jazz Girls Band.

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Ціна: Від 800 грн. Квитки

Де: Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134

Коли: 30 листопада 17:00

Маркет знижок від Всі.Свої

Всі.Свої знову відкривають свої двері на легендарному маркеті до Чорної п'ятниці. Ви зможете вигідно купити обновки для свого гардероба: теплий одяг, комфортне взуття, аксесуари, прикраси та, звісно ж, українську натуральну косметику. Буде також багато декору для дому: кераміка, текстиль, декор, свічки, книги, канцелярія та іграшки. Не забуваймо й про смачненьке, адже гостей ярмарку чекатимуть неповторні крафтові продукти від українських виробників: солодощі, напої, сири й мʼясні вироби, соуси та джеми.

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Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 30 листопада – 1 грудня з 10:00

Фестиваль Black! Factory

Унікальний фестиваль Black! Factory – одна з наймасштабніших подій цієї осені. Організатори заявляють, що фестиваль є спробою втілити алегорію на капіталізм майбутнього та післявоєнні часи, коли панує повна свобода нічного пересування, самовираження та прояву особистості.

Події заходу розтягнуться аж на два павільйони — ангар, де відбудеться "рейв майбутнього", та концертний майданчик — для більш авангардних виступів і музичних експериментів. Дрес-код фестивалю – кіберпанк, а всередину локації допускаються тільки повнолітні відвідувачі.

Великий 90-метровий коридор зі стелею у кілька поверхів, що буде поєднувати ці дві локації, перетвориться на яскраву вулицю майбутнього з багатошаровими та багатоповерховими інсталяціями в стилі кіберпанк. Також саме там розмістяться бари та фудкорти.

Ціна: від 1100 грн. Квитки

Де: Кіностудія ім. Олександра Довженка, вул. Олександра Довженка, 4

Коли: 30 листопада – 1 грудня з 15:00

Маркет "Подільський Шук"

На вас чекає барахолка, чудові діджеї для доброго настрою та важливий збір на Сили оборони. Подільський Шук запрошує всіх зігріватися музикою та енергією сусідів, але не тільки — у дворі всі місця продавців будуть під наметами та, за можливості, там встановлять засоби обігріву. На цьому ярмарку завжди можна знайти раритетні та унікальні речі, які не зустрінеш у жодному іншому місці. Тож не пропустіть Подільський Шук якраз перед Різдвяними святами.

Ціна: вільний донат

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 1 грудня з 12:00

Великий спільний концерт Burned Time Machine і 0% Mercury

Київський клуб ATLAS презентує велику та насичену програму для любителів музики в стилі метал та чогось гучного й жорсткого. Цього вечора, 1 грудня, тут виступлять харизматичні гурти Burned Time Machine та 0% Mercury.

Burned Time Machine зіграють треки зі свого альбому "Лімінальний" та здивують новими композиціями у великій залі клубу ATLAS. Колектив 0 % Mercury презентує свої україномовні пісні перед тим, як піти на студійну паузу.

Спеціальний гість вечора — київський метал-гурт Grayshapes. Частина прибутку з концерту буде передана на підтримку українських захисників.

Ціна: від 540 грн. Квитки

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 1 грудня з 18:00