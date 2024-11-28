Спілка українців Португалії звинуватила російське посольство в країні у спробі відправити школярів міста Албуфейра до дитячого табору в Криму, який перебуває під санкціями повідомив Світовий Конгрес Українців.

Росія намагалась відправити дітей до Криму − подробиці

“Конкурс (декламування віршів), організований російським посольством, надав чотирьом учням у Португалії квитки для відвідування табору “Артек” у регіоні, окупованому Москвою. На цей центр нещодавно наклали санкції США, Брюссель та Велика Британія за пропаганду “перевиховання українських дітей”, – пише Віцепрезидент СКУ в Південній Європі та Голова СУП Павло Садоха.

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Пропозицію від посольства Росії португальські школярі отримали ще 24 березня – у той самий день, коли над окупованим Кремлем регіоном пролітали щонайменше 10 ракет.

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“Організувавши поїздку португальських дітей до Криму, уряд Росії хотів використати їх як людські щити проти української армії,” – йдеться в листі, який СУП надіслала до Міністерства закордонних справ Португалії у квітні. Відомство досі не надіслало відповідь на запит.

У заході, організованому радником з питань культури Посольства Росії та Центром християнської духовної культури “Покров”, взяли участь вісім учнів, із яких чотири отримали як нагороди квитки до “Артеку”.

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“Однією з причин того, що на табір наклали санкції стало те, що там утримували багатьох дітей віком від шести до 16 років після того, як їх проти волі батьків було вивезено московськими військами під час атак на Херсонську та Запорізьку області”, – йдеться у зверненні української громади.

Росія викрадає українських дітей − що відомо

Наприкінці 2022 року в подібних таборах, розташованих у Криму, перебувало близько 4500 українських дітей.

“В деяких випадках українські діти залишаються там затриманими, досі не змогли повернутися додому і змушені висловлювати свою підтримку Росії”, – наголошує громада.

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Запропонована росіянами поїздка – порушення українського законодавства. Ситуація “тривожна, адже, як усім відомо, Україна веде військові операції зі звільнення українських територій від російських загарбників, включно з Кримським півостровом”.

“Головна мета таких ініціатив завжди полягає у вербуванні майбутніх симпатиків Кремля, а можливо, навіть потенційних агентів або розвідників”, – стверджує дослідник російського впливу, який з міркувань безпеки попросив залишитися анонімним.