РС-26 «Рубіж» – це російський мобільний ракетний комплекс класу «земля-земля» з дальністю ураження близько 6 000 кілометрів. Такий радіус оперативної дії дійсно вражає, але й головна концепція цієї ракети значно відрізняється від легших балістичних ракет РФ, наприклад, «Іскандерів». Адже міжконтинентальні балістичні ракети розроблялися спеціально для завдання саме ядерних ударів.

Сама система була розроблена на основі РТ-2ПМ «Тополь», що був створений ще у часи Радянського Союзу. Проєктування «Рубежа» розпочалось у 2006 році. Тоді росіяни взяли два з трьох ступенів «Тополя», чим зменшили загальні розміри та масу РС-26.

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Орієнтовна маса ракети складає близько 40-50 тонн, залежно від конкретної модифікації та типу використовуваної бойової частини. Варто зазначити, що ракети цього класу першочергово створювалися для доставки ядерних зарядів, але також можуть оснащуватися іншими бойовими частинами, зокрема для проведення льотних випробувань. Ймовірно, по Дніпру вдарили ракети, в бойових блоках яких взагалі не було вибухової речовини. В цьому випадку могли бути використані макети, які лише імітують бойову частину.

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«Рубіж» кардинально відрізняється від інших ракет, які вже використовувалися для ударів по Україні, завдяки своїй унікальній траєкторії польоту. Після старту ракета досягає висоти близько 1 500 кілометрів, тобто основна частина її польоту відбувається у відкритому космосі, а точніше – в екзосфері Землі. Це суттєво відрізняється від попередніх балістичних ударів, коли ракети долали маршову ділянку на висоті 30–50 кілометрів. У випадку з РС-26 ми маємо справу з космічною траєкторією.

Така висота польоту ускладнює роботу української ППО: наземні радари не здатні відстежувати маршрут ракети в екзосфері або прогнозувати її кінцеву ціль. Зафіксувати РС-26 можливо лише на останньому етапі – під час гіперзвукового зниження до цілі, і на цьому етапі перехоплення надзвичайно складне.

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Ракета РС-26 має бойову частину, яка складається з окремих бойових блоків – від 3 до 6. Кожний блок оснащений власною системою наведення і може бути націлений на різні об'єкти. Таким чином, один «Рубіж» здатний одночасно завдавати до шести ударів по різних цілях.

Додатково ракета може нести муляжі бойових частин, які не містять вибухових речовин. Їхнє завдання – вводити в оману радари систем ППО та змушувати їх витрачати дорогоцінні ракети на хибні цілі. Крім того, частини ракети-носія, що відокремлюються під час польоту, теж можуть створювати хибні сигнали, змушуючи зенітні комплекси реагувати.

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Зараз Україна не має ефективних методів і засобів з знищення ракет такого класу. Ми не маємо комплексів протиракетної оборони, які могли би знищувати РС-26 ще у космосі, до моменту поділу на окремі бойові частини.

США мають у себе на озброєнні протиракетні комплекси THAAD, які здатні перехоплювати цілі на висотах до 150–200 кілометрів. Проте поки що немає ознак готовності передати ці системи Україні. Українська сторона неодноразово зверталась із запитами щодо їх постачання, однак конкретних дій або рішень із боку союзників досі не було.

Ймовірно, стриманість США пояснюється високою вартістю THAAD, яка сягає близько 3 мільярдів доларів за комплекс. Для порівняння, одна система Patriot коштує приблизно 1,2 мільярда доларів. Такий підхід союзників є прагматичним: замість придбання однієї дорогої системи THAAD, яка призначена переважно для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет, доцільніше інвестувати ці кошти у закупівлю кількох комплексів Patriot. Вони не лише дешевші в експлуатації, а й більш універсальні для захисту від різних типів загроз.

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Чи можемо ми захиститись від подібних атак без THAAD?

MIM-104 Patriot давно зарекомендував себе як надійний та ефективний засіб ППО, що демонструє свою результативність в умовах сучасної війни в Україні. Цей універсальний комплекс може знищувати як російську авіацію, так і балістичні ракети на великих відстанях. Завдяки комплексам Patriot українські міста захищені від російських балістичних атак.

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Ці комплекси показали високу ефективність навіть проти так званих "аналоговнєтних" розробок РФ, таких як балістичні ракети "Іскандер", "Кинджал" і "Циркон". Попри заяви Росії про нібито неможливість перехоплення цих гіперзвукових ракет, українська ППО довела протилежне.

Схожий сценарій може повторитись і з бойовими блоками РС-26. Хоча знищення цих боєголовок у космосі все ще є неможливим, Patriot здатний протистояти їм під час гіперзвукового зниження до цілі. Ймовірним варіантом знищення зарядів "Рубежа" буде націлювання протиракет на кожний із шести блоків його боєголовки після їхнього розділення вже в атмосфері Землі. Якщо Patriot успішно збиває "Циркони", то і з РС-26 українська система протиповітряної оборони має шанс упоратися.

Україна вже звернулася до США з пропозицією проведення модифікації наявних комплексів Patriot, щоб підвищити їхню ефективність у боротьбі з РС-26. Проте реалізація цієї стратегії вимагатиме від союзників забезпечення високого рівня логістики та безперебійного виробництва ракет для ППО. Для ефективного захисту Україна має отримати значну кількість боєприпасів до найсучасніших протиракетних систем, які вже передані партнерами.

Подібна "демонстрація сили" з боку Росії суттєво загострює ситуацію не лише для України, а й для всього світу. Використання міжконтинентальних балістичних ракет без ядерних боєголовок проти України виглядає економічно безглуздо. Дальність польоту цих ракет розрахована на удари по цілях за тисячі кілометрів, тож застосовування їх для ударів по сусідній країні, з якою РФ має спільний кордон, виглядає стратегічно необґрунтованим.

До того ж, ракета такого класу, оснащена неядерною бойовою частиною, не здатна спричинити масштабні руйнування. Таким чином, цей удар можна розглядати радше як акцію залякування та спосіб ескалації з боку Кремля.

Додатково, РФ просто використовує Україну як «полігон» для випробування своїх військових розробок. Такі випробування у реальних бойових умовах дозволяють Росії отримувати цінну інформацію про їхню поведінку в бойовій ситуації. Ці дані можуть бути використані для вдосконалення конструкції чи окремих компонентів у майбутньому.

Ймовірність повторення подібних атак на постійній основі залишається низькою. Російський військово-промисловий комплекс наразі не здатний швидко виробляти ракети такого класу. Більшість наявних міжконтинентальних ракет РФ — це спадок радянської епохи. Переважно, вони оснащені ядерними боєголовками і навряд чи будуть переобладнані для інших типів бойових частин.

Також слід враховувати, що не лише росіяни випробовують цей тип зброї, як про це заявив Владімір Путін. Західні розвідки, використовуючи системи супутникового моніторингу, також вивчають польотні характеристики модифікованої російської ракети для вдосконалення власних систем протидії балістичним загрозам із боку Росії. Тож останнім ударом ракетою РС-26 «Рубіж» по Україні Росія розкрутила нове коло технологічної гонки озброєнь у світі, що, цілком імовірно, призведе до посилення ПРО країн НАТО на східному фланзі. Про це вже заявили представники США і Польщі. Нагадаємо, що в листопаді цього року США відкрили нову базу ПРО в Польщі.