Вперше за останні роки сирійські повстанці перейшли у широкомасштабний наступ проти урядових військ Башара Асада.

Бойовики захопили значну територію на північному заході провінції Алеппо, повідомляє Times of Israel.

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У Сирії спалахнув черговий конфлукт між повстанцями та режимом

Сирійські повстанці прорвали лінію фронту та просунулися вглиб контрольованих урядом земель.

Це перший масштабний наступ з березня 2020 року, коли Росія та Туреччина домовились про припинення вогню в регіоні.

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Повстанці, очолювані угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», заявили, що їхні дії є відповіддю на посилення бомбардувань з боку російської та сирійської авіації.

Захоплення території включає щонайменше 10 населених пунктів, і повстанці продовжують просуватися в напрямку шиїтських міст Нубль і Захра, де розташовані сильні загони проіранських ополченців.

Більше по темі Путін погрожує ще одним ударом "Орєшніком" Очільник Кремля зазначив, що цілями наступних атак можуть бути «центри прийняття рішень» у Києві.

Також повідомляється про атаки на аеропорт Ан-Найраб, який використовується проіранськими силами.

У відповідь урядова армія почала обстрілювати міста, контрольовані повстанцями, включаючи Ідліб, Аріху та Сармаду.

Наступ стався через послаблення позицій "Хезболли" в Сирії

Ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін підтверджує наступ сирійських повстанців на Алеппо. Він пояснює успіхи повстанців послабленням позицій "Хезболли" в Сирії.

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За словами Левіна, "Хезболла" відігравала ключову роль у війні, виконуючи найважчі завдання для режиму Асада. Однак, війна в Лівані змусила їх перекинути свої сили, що створило "вікно можливостей" для повстанців.

Крім того, "Хезболла" зазнала серйозних втрат у боях - втрачено понад 2000 бойовиків, включаючи ключових командирів.

Левін вважає, що тепер уряд Асада має два варіанти: або змиритися з втратою територій, або спробувати їх відбити. Експерт також зазначає, що ці події вигідні Україні та Ізраїлю, але не пояснює причин.