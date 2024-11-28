Президент Росії Владімір Путін заявив, що обирає цілі для ударів по Україні, які можуть включати «центри прийняття рішень» у Києві.

Зокрема, очільник Кремля погрожує ударами ракетою «Орєшнік» у відповідь на українські дальні удари по РФ, повідомляє Reuters.

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Путін погрожує ударом по урядовим будівлям у Києві

Президент РФ заявив, що російська гіперзвукова ракета «Орєшнік» не може бути перехоплена системами протиповітряної оборони, які захищають Київ.

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«Безумовно, ми будемо відповідати на удари, що наносяться по російській території ракетами дальнього радіусу дії західного виробництва, про що вже було сказано, зокрема, можливо, продовжимо випробування «Орєшніка» в бойових умовах, як це було зроблено 21 листопада», - заявив Путін на засіданні альянсу з безпеки ексрадянських республік в Казахстані.

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За його словами, міністерство оборони і генеральний штаб РФ вибирають цілі для ураження на українській території.

«Це можуть бути військові об'єкти, оборонні та промислові підприємства, центри прийняття рішень у Києві», - сказав він.

РФ вдарила по Україні новою ракетою «Орєшнік»

В ISW вважають, що Кремль перебільшує російські можливості, аби тиснути на Захід та Україну. Зокрема, російське керівництво розхвалює балістичну ракету «Орєшнік», аби штучно завищити свої можливості.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що удар новою балістичною ракетою є черговою ескалацією з боку РФ.

У Пентагоні заявили, що РФ застосувала по Україні експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на базі міжконтинентальної ракети «Рубєж». У Міноборони США зазначили, що Сполучені штати знали про наміри росіян запустити ракету.

У Білому домі кажуть, що Сполучені Штати Америки попереджали Україну та інших партнерів про ймовірність удару експериментальною балістичною ракетою середньої дальності.

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Росіяни використали нову зброю проти України у ніч на 21 листопада. Атакували Дніпро. Обласна влада тоді повідомила, що внаслідок удару пошкоджено промислове підприємство.