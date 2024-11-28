Служба безпеки України повідомила про затримання вісьмох провокаторів, які працювали на зрив мобілізації в Україні.

Напад на ТЦК: СБУ затримала зловмисників − подробиці

Зловмисники закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про ЗСУ.

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Серед них був мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки.

У Києві затримали трьох адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

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Фото: Служба безпеки України

На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.

У Черкаській області викрили двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які надавали координати мобільних блокпостів на території регіону.

У Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка надсилала геолокації українських військовослужбовців, зокрема й представників ТЦК.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує 8 особам, які намагалися зірвати мобілізацію

Служби СБУ повідомили затриманим про підозру за кількома такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Закарпатті викрили на хабарі начальника РТЦК та заступника комбрига ТРО

На Закарпатті раніше правоохоронці викрили начальника районного військкомату та заступника командира бригади тероборони на отриманні хабарів.

Начальник військкомату пропонував за 5 тисяч доларів "допомогу" у визнанні військовозобов'язаного непридатним до служби.

Заступник комбрига обіцяв за 4-6 тисяч доларів "вирішити питання" з військовим обліком.

Служба безпеки України і Національна поліція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.