Канада виділила 5,7 млн доларів на роботу гуманітарних організацій із підтримки українських дітей, повідомив Укрінформ, цитуючи міністра міжнародного розвитку Канади Ахмеда Хуссена.

Скільки виділила Канада на підтримку українських дітей

"Я радий сьогодні оголосити, що Канада надає 3,5 млн доларів нового фінансування організації "Міжнародний медичний корпус" Великої Британії. Сьогодні я також радий оголосити про 2 млн доларів для канадської організації "Врятувати дітей". І я оголошую про 200 тис. доларів для Офісу ООН з координації гуманітарних справ", – пояснив Хуссен.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він зауважив, що це фінансування має підтримати гуманітарну роботу, яку ці організації ведуть в Україні.

Хуссен підсумував, що загальна гуманітарна підтримка сягає 5,7 млн доларів, і зазначив, що від початку 2022 року Канада вже надала майже 800 млн дол. гуманітарної підтримки та підтримки розвитку.

Міністр додав, що Канада віддана співголовуванню з Україною в міжнародній коаліції з повернення дітей, наданню соціально-психологічної підтримки дітям та їхнім сімʼям разом із 40 країнами.

"Канада вважає, що діти не мають бути пішаками під час конфлікту, і ми вимагаємо, щоб діти повернулися додому до своїх батьків і сімей", – закцентував Хуссен.

Advertisement

З допомогою UNICEF фінансування також піде на "Реформу кращого догляду" уряду України з переходу на нову модель догляду за дітьми, яка ставить сім’ю в центр піклування.

Канада виділила 300 млн доларів на навчання й підготовку українських пілотів

Уряд Канади виділив 389 мільйонів канадійських доларів на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16.

Підтримка передбачає виділення грошей для поліпшення навчання пілотів F-16 у межах коаліції Повітряних сил Контактної групи з питань оборони України.

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо раніше оголосив про пакет військової допомоги обсягом 500 млн канадійських доларів.

Advertisement

Канада, зокрема, зобов'язалася розпочати постачання 450 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger, а створення коаліції анонсували ще в січні поточного року.