Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який для коригування ворожих ударів по Миколаєву зробив "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки.

Ексвикладач виявився агентом ФСБ − подробиці

Агентом виявився колишній викладач місцевого університету.

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Зрадник намагався виявити бойові позиції ЗРК та мобільних вогневих груп Сил оборони.

Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав. Так фігурант сподівався відстежити також орієнтовну кількість та види озброєнь ЗСУ, що рухаються у напрямку передової.

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Агент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування його подальша комунікація з окупантами відбувалася через "зв’язкового" з ТОТ на Донеччині.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ в Миколаєві

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила коригувальника, який надавав Росії бойові позиції ЗСУ в Куп’янську

12 листопада Служба безпеки затримала чергового агента Федеральної служби безпеки Росії на Харківщині.

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Головними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

Місцевий безробітний після вербування обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху ЗСУ.

СБУ раніше затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Сумській області, який намагався зібрати й передати Росії локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави.