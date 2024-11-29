Керівники урядів Естонії, Латвії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Польщі ухвалили спільну декларацію щодо збільшення підтримки України, повідомив Світовий Конгрес Українців.

Північна Європа значно збільшить військову допомогу Україні

Документ погодили 27 листопада за підсумками саміту у резиденції премʼєр-міністра Швеції Харпсунд. 

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"Ми посилимо нашу підтримку України. Наші країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні на душу населення і наша підтримка не похитнеться", – наголосили підписанти.

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Країни заявили про готовність відповідати за євроатлантичну безпеку "на тлі серйозних загроз і викликів" та посилити спільні зусилля для захисту себе та всіх членів Альянсу. 

Зокрема, уряди пообіцяли в найближчі місяці збільшити фінансування української оборонної промисловості та інвестувати в постачання Україні більшої кількості боєприпасів. Також підписанти  підтвердили підтримку "Плану перемоги" президента України Володимира Зеленського. 

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Kyiv Post дізнався про різдвяні ярмарки й традиції святкування у Польщі та в які дні будуть зачинені супермаркети.

"Ми будемо працювати разом, щоб стримувати, кидати виклик і протидіяти агресивним і вкрай конфронтаційним діям Росії, а також забезпечити її повну міжнародну відповідальність за злочин агресії", – йдеться в декларації. 

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Підписанти декларації назвали Росію "найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці в довгостроковій перспективі".

12 країн об’єдналися для протидії Росії − що відомо

Раніше 12 держав Європи об’єдналися у рамках формату Північна група-Україна для розвитку оборонного співробітництва. До обʼєднання увійшли представники країн Балтії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Нідерландів.

З 15 по 26 листопада Президент СКУ здійснив офіційний візит до країн Північної Європи. 19 листопада Павло Ґрод звернувся з промовою до Комітету зовнішньої політики парламенту Данії, 20 листопада – зустрівся з норвезькими парламентарями, 22 листопада – провів зустріч із депутатами парламенту Швеції, а 26 листопада – з представниками парламенту Фінляндії. Усе – задля зміцнення підтримки України, розв’язання актуальних проблем українських біженців та привернення уваги до важливих гуманітарних й історичних питань. 

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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