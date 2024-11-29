Київ та Варшава досягли домовленості про належне ставлення до місць пам'яті українців та поляків на території обох країн, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Україна та Польща домовилися про взаємну повагу до місць пам'яті

Під час зустрічі глав МЗС України та Польщі 27 листопада було досягнуто взаємної домовленості щодо ексгумації жертв Волинської трагедії та гідного вшанування місць пам'яті.

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«Хочу запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення, що місцям пам’яті українців у Польщі на взаємній основі буде приділена абсолютно така сама важлива увага», — сказав Тихий.

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Обидві сторони зобов'язалися з повагою ставитися до місць пам'яті на своїх територіях.

Україна підтвердила готовність до проведення пошуково-ексгумаційних робіт на своїй території.

Більше по темі Польща переймає український досвід і створює власну армію дронів Безпілотні сили будуть охоплювати повітряні, наземні, надводні та підводні апарати.

За словами речника МЗС Польщі, ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.

Конфлікт щодо ексгумації жертв Волинської трагедії − що відомо

27 листопада польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський та його український колега Андрій Сибіга заявили, що Україна не створюватиме перешкод полякам у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

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"На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава могла б шантажувати Київ тим, що передасть зброю лише тоді, коли Україна попросить вибачення за Волинську трагедію, але я такими методами не дію", − заявляв раніше польський президент Анджей Дуда.

Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою "Волинське питання".

9 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії.

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.