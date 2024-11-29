Служба безпеки України затримала п’ять проросійських агітаторів в Україні, які активно підтримували війну Росії та поширювали ворожу пропаганду.

СБУ затримала п’ять проросійських агітаторів − подробиці

У Києві затримали 51-річного блогера, який уже має вирок за поширення прокремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин.

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Він проводив у ТікТоці провокаційні прямі трансляції, в яких вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та виправдовував окупацію України.

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Фото: Служба безпеки України

У Харкові підозру вручили мешканці обласного центру, яка в російських Телеграм-каналах поширювала фейки про ЗСУ.

Зрадниця виправдовувала удари по цивільній інфраструктурі міста та закликала росіян до окупації всього регіону.

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На Донеччині затримали трьох місцевих, які в заборонених соцмережах "Однокласники" та "Вконтакті" героїзували російського лідера Владіміра Путіна та керівників терористичних угруповань Росії.

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Яке покарання загрожує п’ятьом проросійським агітаторам

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

•⁠ ⁠ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

СБУ затримала ще 10 російських агітаторів, зокрема політексперта з каналів Медведчука

Служба безпеки України затримала ще 10 проросійських агітаторів, які намагались розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України.

Серед них – "політексперт" із медіапулу колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

10 червня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.