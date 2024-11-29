Україні вдалося повернути 502 тіла українських військових, які загинули на різних напрямках.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Україна повернула тіла загиблих військових – подробиці

Вдалося повернути:

397 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку

24 тіл оборонців, які воювали на Луганському напрямку

64 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку.

Також повернули сім тіл з моргів на території Росії.

Репатріацію тіл здійснили за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.

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Тіла перевезуть до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після цього тіла загиблих захисників України передадуть родичам для поховання.

Минулі репатріаційні заходи - що відомо

8 листопада вдалося повернути 563 тіла українських військових, які загинули на різних напрямках.

18 жовтня Україна повернула 501 тіло українського військового, які загинули на різних напрямках.

2 серпня вдалося повернути 250 тіл загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя та Горлівки та з моргів на території Росії.

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14 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 254 загиблих захисників, а після ідентифікації їх передадуть родинам.